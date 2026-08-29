Énorme retournement de situation pour Franck Kessié

La Juventus n’a toujours pas tranché dans le dossier Franck Kessié. Alors que le milieu ivoirien de 29 ans est libre depuis son départ d’Arabie saoudite, les Bianconeri poursuivent les discussions mais aucune décision définitive n’a encore été prise. Une situation qui laisse la porte ouverte à l’AS Roma, toujours attentive au dossier et qui a maintenu le contact ces dernières heures selon Sky Sport.

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Pourtant, malgré ces nombreuses convoitises, Sky Sport nous apprend ce samedi qu’un autre concurrent est en place pour rafler la mise. En effet, l’Atalanta prépare un coup malin avec le retour de Franck Kessié. Suite aux échecs avec la Juventus et au refroidissement de la piste AS Rome selon les dernières informations, la formation de Bergame est entrée en contact avec l’entourage du milieu ivoirien pour concrétiser ce come-back spectaculaire. Pour rappel, Kessié avait explosé avec l’Atalanta lors de la saison 2016-2017.