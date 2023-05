Maxime Pau attise les convoitises de la Jupiler Pro League

Parti du centre de formation du LOSC lors du mercato estival 2021, le milieu de terrain Maxime Pau est passé par plusieurs clubs au fil des saisons : Hyères 83 et l’AS Saint-Priest. En janvier dernier, le joueur de 23 ans a finalement a été acheté par La Louvière, club de D3 belge.

Impressionnant sous ses nouvelles couleurs, celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2023 totalise ainsi 5 buts et 10 passes décisives en 15 matches toutes compétitions confondues. Auteur d’un doublé et de trois passes décisives contre Hoogstraten VV samedi soir - une performance historique pour le club belge - le natif de Lille suscite logiquement les convoitises. Selon nos dernières informations, plusieurs clubs de Jupiler Pro League sont d’ores et déjà intéressés par son profil.

