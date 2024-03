PSG : l’épineux cas Marco Asensio tracasse l’Espagne

Un nouveau départ. Cet été, Marco Asensio a quitté son nid douillet de Madrid pour aller relever un nouveau challenge au Paris Saint-Germain. Mais dans la capitale française, l’Espagnol a connu des hauts et des bas. Titulaire lors de la première journée face à Lorient le 12 août (67 minutes jouées), il avait été le premier joueur à être sorti par Luis Enrique, avec lequel il a de bonnes relations. Ensuite, il a pris place sur le banc face au TFC une semaine plus tard. Il n’était même pas entré en jeu. Mais il a retrouvé le onze face à Lens (90 minutes) et Lyon (74 minutes). Deux rencontres où le natif de Palma de Majorque a marqué un but. Contre les Gones, il a même été passeur décisif.

75 jours d’absence après une première blessure

Meilleur buteur de l’équipe francilienne derrière Kylian Mbappé, l’ancien du Real Madrid a été stoppé en plein élan lors de la rencontre opposant l’Espagne à la Géorgie le 8 septembre dernier (43 minutes). Touché au pied, il avait rapidement inquiété au pays et à Paris. Le 14 septembre, le PSG avait confirmé les craintes. «Marco Asensio souffre d’un traumatisme au niveau du pied. Il restera en soins au moins jusqu’à la fin du mois.» Sauf que le footballeur âgé de 28 ans a pris ses quartiers bien plus longtemps au sein de l’infirmerie parisienne. En effet, il a été absent durant 75 jours selon le site spécialisé Transfermarkt. Asensio a manqué 12 rencontres toutes compétitions confondues.

Un vrai coup dur pour l’Espagnol, qui prenait ses marques avant sa blessure. Ce que le principal intéressé a d’ailleurs reconnu quelques mois plus tard lors d’un entretien accordé à l’AFP. «J’étais dans une bonne période, je m’étais bien intégré à mon nouveau club. Mais c’est devenu un défi, j’ai dû être patient et persévérant. J’ai travaillé dur pour revenir le plus tôt possible.» Le 28 novembre, soit près de trois mois après sa blessure, il a enfin retrouvé les terrains. Ce jour-là, il est entré en jeu 9 minutes face à Newcastle en Ligue des champions. Ne souhaitant pas qu’il rechute, Luis Enrique a géré son joueur avec prudence. Un joueur qui a aussi dû gérer une forte concurrence dans son secteur de jeu.

Un nouveau pépin qui tombe mal

En son absence, Bradley Barcola a marqué des points aux côtés d’Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. Ce qui n’a pas vraiment été le cas de Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Entré en jeu à 6 reprises depuis son retour, Asensio, lui, a retrouvé le onze de départ le 7 janvier face à Revel en Coupe de France (7-0, 90 minutes jouées). Une titularisation qu’il a fêtée avec un but. Son premier depuis quatre mois. De nouveau dans le onze face à Orléans le 20 janvier en Coupe de France (90 minutes), il a été titularisé en Ligue 1 huit jours plus tard face à Brest. Sur le pré 74 minutes, il a marqué un nouveau but. Puis, il a récidivé face à Strasbourg le 2 février (90 minutes).

Ensuite, le joueur né en 96 a alterné entre titularisations et entrées en jeu. Face à Monaco vendredi dernier, Luis Enrique avait choisi de l’inclure dans l’équipe de départ. Sauf que l’Espagnol, touché à la cuisse, a laissé sa place à Bradley Barcola après 38 minutes de jeu. Une nouvelle désillusion pour Marco Asensio, qui n’a pas pu faire son retour en Espagne pour affronter la Real Sociedad en Ligue des champions ce mardi soir. Hier, le club de la capitale a annoncé son forfait. «Légèrement touché à l’ischio-jambier droit contre Monaco, Marco Asensio restera en soins cette semaine», a-t-on pu lire sur le communiqué médical. On en saura plus dans les prochains jours concernant la durée de son absence.

L’Espagne espère le voir enfin déployer ses ailes

Mais c’est un nouveau coup d’arrêt pour le joueur, auteur de 5 buts et 4 assists en 19 apparitions toutes compétitions confondues cette saison (10 titularisations). Son cas inquiète d’ailleurs en Espagne. "Les blessures ne permettent pas à Asensio de décoller à Paris", titre d’ailleurs Marca ce mardi. Le média ibérique a ensuite ajouté : «l’ancien joueur du Real Madrid a montré sa force, mais n’a pas trouvé la continuité qu’il recherchait. (…) Marco Asensio a débarqué au Parc des Princes avec l’intention de laisser derrière lui l’étiquette de second couteau qui l’avait accompagné pendant une bonne partie de ses sept saisons au Real Madrid.»

Marca poursuit : «au Paris Saint-Germain, il espérait retrouver les minutes qui lui manquaient avec Ancelotti. Asensio, pour l’instant, n’a pas trouvé ce rôle principal… à cause des blessures. Au Paris Saint-Germain, comme au Real Madrid, il n’a pas encore gagné le titre d’incontestable, mais, presque chaque fois qu’il a été disponible, que ce soit comme titulaire ou remplaçant, "Lucho" lui a fait confiance. Il l’a presque utilisé à tous les postes (…) L’international espagnol semblait également profiter de son moment à Paris. Désormais, une nouvelle blessure le ralentit à nouveau. Il espère toutefois se rétablir prochainement pour s’envoler définitivement à Paris.» Il reste à savoir quand il pourra le faire.