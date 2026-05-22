CdM 2026 : la FFF veut diffuser les matches des Bleus au cinéma

Il y a un peu plus d’une semaine, Didier Deschamps a dévoilé la liste des 26 Bleus qui défendront les couleurs du pays lors de la Coupe du Monde 2026. Ce vendredi, Philippe Diallo, président de la FFF, a évoqué ce rendez-vous estival, lui qui veut en profiter pour réunir tout le monde autour du ballon rond.

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Il a ainsi révélé sur France-Info que la FFF «réfléchit à utiliser les réseaux de cinéma pour diffuser gratuitement nos matches». Puis, il a ajouté : «le football et la Coupe du Monde doivent rester populaires et donc accessibles à tous. Donc on va tout mettre en œuvre pour que cette Coupe du monde ait lieu aussi en France, pour ceux qui n’iront pas aux États-Unis. La FFF va prendre un certain nombre d’initiatives.»