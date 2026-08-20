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Manchester City avance ses pions pour le successeur de Savinho

Par Santi Aouna
1 min.
Allan Elias de Palmeiras @Maxppp

Manchester City risque de perdre Savinho dans les prochains jours. L’ailier brésilien de 22 ans est pisté par Tottenham, qui est prêt à signer un chèque de 100 M€ pour le faire venir. Face à ce nouveau départ, les Skyblues doivent avancer sur son remplaçant, et vite puisque le mercato ferme bientôt ses portes.

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Selon nos informations, c’est toujours en direction du Brésil que le club mancunien se tourne. Il s’intéresse à Allan Elias, ailier droit gaucher de 22 ans qui évolue du côté de Palmeiras. Sous contrat jusqu’en décembre 2029 avec son club formateur, il réalise actuellement un exercice consistant avec 6 buts inscrits et 5 passes en 41 matchs toutes compétitions confondues.

Pub. le - MAJ le
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