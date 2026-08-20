Manchester City avance ses pions pour le successeur de Savinho
Manchester City risque de perdre Savinho dans les prochains jours. L’ailier brésilien de 22 ans est pisté par Tottenham, qui est prêt à signer un chèque de 100 M€ pour le faire venir. Face à ce nouveau départ, les Skyblues doivent avancer sur son remplaçant, et vite puisque le mercato ferme bientôt ses portes.
🚨EXCL: 🟢🇧🇷 #LigaBrazil |— Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 20, 2026
❗️Pour anticiper le probable départ de Savinho, Manchester City a avancé ses pions pour recruter Allan Elias, l’ailier de Palmeiras.
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Selon nos informations, c’est toujours en direction du Brésil que le club mancunien se tourne. Il s’intéresse à Allan Elias, ailier droit gaucher de 22 ans qui évolue du côté de Palmeiras. Sous contrat jusqu’en décembre 2029 avec son club formateur, il réalise actuellement un exercice consistant avec 6 buts inscrits et 5 passes en 41 matchs toutes compétitions confondues.
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