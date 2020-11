Bundesliga : l'Union Berlin fait tomber Hoffenheim

Avec 15 points au compteur, le Bayer Munich et le Borussia Dortmund se partagent la première place de la Bundesliga. Beaucoup plus bas dans le classement, Hoffenheim (11e) et l'Union Berlin (12e) croisaient le fer ce lundi soir.

Malgré des occasions de part et d'autre, les deux équipes se neutralisaient à la pause (0-0). En deuxième période en revanche, elles s'emballaient. A la 58e, Skov était expulsé du côté d'Hoffenheim, qui concédait un penalty transformé par Kruse (0-1, 59e). Berlin était rejoint à la 80e grâce à une égalisation signée Dabbur pour Hoffenheim (1-1, 80e). Mais le score n'en restait pas là. L'Union Berlin reprenait l'avantage grâce à Pohjanpalo (1-2, 85e), puis Teuchert (1-3, 90e+4). Finalement, l'Union Berlin l'emportait.