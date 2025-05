Marie-Antoinette Katoto annonce son départ du PSG

Après 14 années passées au PSG, Marie-Antoinette Katoto va donner un nouveau sens à sa carrière. Ce samedi, l’attaquante de 26 ans a annoncé son départ du club, dont elle est la meilleure buteuse de l’histoire à ce jour (162 buts en 205 matchs). Elle y aura remporté un championnat de France (2021), deux Coupes de France (2018 et 2022) et disputé deux finales de Ligue des Champions (2015 et 2017).

La suite après cette publicité

«Quatorze ans plus tard, il est temps de changer d’horizon, écrit-elle depuis son compte Instagram. Je ne garderai en mémoire que les beaux souvenirs», a écrit l’internationale française sur ses réseaux sociaux. Elle avait notamment connu des dernières semaines agitées en coulisses, marquées par une vive altercation avec le directeur sportif du club, Angelo Castellazzi. Elle devrait signer à l’OL.