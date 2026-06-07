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EdF : Cherki titulaire à la Coupe du Monde ? Deschamps répond

Par Jordan Pardon
1 min.
Rayan Cherki @Maxppp

Auteur d’un très bon match et buteur face à la Côte d’Ivoire jeudi à Nantes (1-2), Rayan Cherki a aujourd’hui des arguments pour postuler à une place de titulaire à la Coupe du Monde. Autour de Kylian Mbappé, Michael Olise et Ousmane Dembélé, une bataille à 3 pourrait se disputer entre le joueur de Manchester City mais aussi les Parisiens Désiré Doué et Bradley Barcola. Invité dans Téléfoot ce dimanche matin, DD a répondu sur la possibilité de voir Cherki dans le XI tricolore aux Etats-Unis.

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«Si Rayan (Cherki) peut être un potentiel titulaire à la Coupe du Monde ? Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent légitimement se voir ou penser qu’ils seront titulaires, j’ai 26 joueurs. Rayan a fait un très très bon match contre la Côte d’Ivoire, je lui ai dit, il a été performant dans ce qu’il sait bien faire, et efficace. Mais il y a d’autres joueurs aussi qui peuvent avoir ce statut (de titulaire). Évidemment, il faudra qu’on lutte avec le staff quand il pourra y avoir une frustration chez l’un ou l’autre. On aura besoin de tout le monde, entre ceux qui commenceront et ceux qui devront rentrer, ce ne sera pas forcément les mêmes à chaque fois.»

Pub. le - MAJ le
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