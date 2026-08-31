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Ligue 1

Lille-PSG : la ref cam dévoile la scène qui a fait polémique sur le temps additionnel

Par Allan Brevi
1 min.
Lille et le PSG dos à dos @Maxppp

Alors que le PSG a arraché le nul face à Lille (2-2) vendredi, après avoir été mené de deux buts, la gestion du temps additionnel a vivement fait réagir les Dogues. Les images de la « ref cam » (caméra fixée sur les arbitres), dévoilées par Ligue 1+, permettent désormais de revenir sur la séquence. Après la chute de Berk Özer dans les dernières minutes, Nabil Bentaleb demande à Monsieur Wattelier le temps restant. L’arbitre prévient alors le gardien lillois : « s’il vous plaît, levez-vous ou on rajoute une minute de temps supplémentaire. Si vous ne voulez pas une minute de plus, levez-vous. » Özer se relève finalement, avant que l’arbitre n’annonce à Bentaleb : « il y a trois minutes. »

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Une séquence qui confirme en partie les explications données après la rencontre par Bentaleb, qui assurait que l’arbitre avait bien prévenu les Lillois d’une éventuelle minute supplémentaire. « L’arbitre a dit qu’on a perdu une minute sur leur but », avait notamment expliqué le milieu algérien. Malgré cela, la frustration est restée immense dans le camp lillois, alors que Paris a égalisé dans les dernières secondes. « C’est un scandale ! », avait lâché le président Olivier Létang, tandis que Benjamin André estimait que « cette dernière minute » avait « tué » son équipe.

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