La rencontre de la France en Autriche est maintenue

Après avoir perdu contre le Danemark à domicile (1-2) puis fait match nul à Split contre la Croatie (1-1), les Bleus de Didier Deschamps se déplacent à Vienne pour affronter l'Autriche, qui de son côté avait battu les Croates (0-3) avant de s'incliner face aux Danois (1-2). Lors de cette rencontre du groupe 1 de la Ligue des Nations, un trou avait été découvert sur le terrain du Ernst Happel Stadium, à Vienne, là où doit se tenir le match de l'Equipe de France ce vendredi. Un temps compromise, la rencontre face à l'Autriche aura bien lieu a confirmé l'UEFA.

«L'UEFA approuve le match de Nations League entre l'Autriche et la France. Lors d'une réunion entre la Fédération autrichienne de football, l'UEFA et l'exploitant du stade mercredi soir, les problèmes d'alimentation électrique et de terrain de jeu dans le stade Ernst Happel ont été discutés et approfondis. Sur la base des informations et de l'opinion des experts, l'UEFA a donné son approbation pour le match vendredi. Les derniers entraînements des deux équipes auront également lieu comme prévu demain, jeudi, au stade Ernst Happel»