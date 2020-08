Mercato : l'épineux casse-tête de Zinedine Zidane et du Real Madrid

Un problème de riche. Cet été, le Real Madrid a un seul mot d'ordre : dégraisser. En effet, les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu possède un effectif riche en qualité mais également en quantité. Et cela ne devrait pas s'arranger puisque plusieurs éléments sont de retour de prêt. Ainsi, Zinedine Zidane devrait compter sur un groupe de 31 joueurs si la situation n'évolue pas d'ici la reprise explique le quotidien AS ce vendredi.

La suite après cette publicité

Un véritable casse-tête donc pour Zizou et la Casa Blanca qui pourrait donc se retrouver avec un vestiaire surpeuplé lors de la pré-saison 2020-2021, même si Reinier (Dortmund) et Jesus Vallejo (Grenade) ont déjà été prêtés. Malgré cela, Zidane pourrait pratiquement faire trois onze différents avec tout le groupe qu'il a à sa disposition. Dégraisser est donc vital pour l'écurie madrilène, qui comptait déjà sur un effectif de 25 joueurs, voire 26 ou 27 par moment, lors de l'exercice précédent selon AS. Tous seront là, hormis Alphonse Areola, dont le prêt s'est achevé. Mais il a été remplacé numériquement par Andriy Lunin.

Zidane a trop de joueurs

A cela, il faut ajouter le retour des joueurs prêtés comme Martin Odegaard et Alvaro Odriozola, sur lesquels Zidane semble compter. D'autres comme Sergio Reguilon, Dani Ceballos, Borja Mayoral et Oscar Rodriguez pourraient revenir un temps avant de partir de nouveau, sous la forme d'un prêt ou d'un transfert selon les cas. Parallèlement à cela, il faudra gérer les cas des joueurs jugés indésirables. La liste est plus ou moins connue. Gareth Bale, James Rodriguez, Brahim Diaz ou encore Mariano Diaz y figurent. Luka Jovic pourrait aussi être vendu dès cet été. Mais là encore, le Real Madrid galère.

Certains de ces éléments n'attirent pas grand monde et/ou ne sont pas vraiment disposés à bouger alors qu'on leur montre la porte de sortie. Le club a tout de même bon espoir de se séparer de James Rodriguez, courtisé par la Lazio Rome et libre dans un an, ou Brahim, qui pourrait être prêté (Getafe, Betis). Enfin, l'écurie présidée par Florentino Pérez devra régler les dossiers des joueurs libres en 2021. Et ils sont plusieurs dans ce cas. Si des joueurs comme Sergio Ramos et Luka Modric devraient prolonger et que d'autres ne seront pas retenus comme James et Mayoral, cela paraît plus incertain pour Lucas Vazquez.