Liga : Cadiz et Levante dos à dos, Elche laisse filer la victoire contre Valladolid

La dernière journée du premier tour de Liga se déroule en milieu de semaine. Ce mardi, on avait deux rencontres, avec un Cadiz-Levante notamment, conclu sur un 2-2. Et ça commençait très fort, puisqu'après quelques minutes de jeu, Perea mettait les Andalous devant. Mais Roger Marti, par deux fois, donnait l'avantage aux Granotas (8e, 11e). Cala égalisait ensuite à la retombée d'un corner (2-2, 28e). Cadiz est toujours neuvième, Levante onzième.

Dans l'autre duel du soir, impliquant deux équipes du bas de tableau, Valladolid et Elche se sont aussi quittés sur un score de parité (2-2). Josan, à deux reprises, mettait l'équipe de la région de Valence dans une situation confortable (9e, 43e). Michel a réduit l'écart (1-2, 71e)... et à la 89e minute, Joaquin égalisait (2-2) ! Elche perd une belle occasion de sortir de la zone rouge et reste dix-huitième. Valladolid est seizième.

