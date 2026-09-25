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UEFA Nations League

Équipe de France : Daniel Riolo tacle Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé

Par Sasha Nahon
1 min.
Dembélé et Mbappé en bleu @Maxppp

Le froid entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé continuerait de se faire sentir chez les Bleus. Dans l’After Foot, il a été fait état d’un témoignage selon lequel leurs retrouvailles au château ont confirmé que leur relation n’était « plus comme avant », sans pour autant qu’un clash ouvert n’éclate entre les deux hommes. Une situation qui agace Daniel Riolo. « Si à cet âge-là, à ce niveau de compétition, alors que tu connais les mecs depuis des années, t’es pas capable d’aller dire : “je n’ai pas aimé ce que t’as dit”, et l’autre “pardon”, et de s’expliquer pour un truc comme ça… », a lancé l’éditorialiste, estimant que cette histoire prenait des proportions démesurées.

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Sur le plateau, l’hypothèse d’un problème plus profond qu’une simple phrase a également été avancée. Les discussions autour du Ballon d’Or, les entourages des deux joueurs ou encore leur ancienne relation très proche pourraient avoir alimenté les tensions. Il a notamment été avancé que Dembélé pourrait ne plus apprécier le statut de « petit frère » que Mbappé lui donnerait, avec un comportement jugé parfois « professoral ». Le staff des Bleus a de son côté rapidement évacué le sujet en mettant en avant les sourires observés lors du rassemblement. Les différents intervenants s’accordent surtout sur un point : cette situation ne devrait pas empêcher Mbappé et Dembélé d’évoluer ensemble sur le terrain.

Pub. le - MAJ le
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