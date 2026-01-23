Le TFC refuse une offre de 23 M€ pour Cresswell

Arrivé à l’été 2024 en provenance de Leeds, Charlie Cresswell (23 ans) est devenu le patron incontesté de la défense du TFC. Ayant disputé l’intégralité des minutes de la saison 2025-2026 en Ligue 1 avec en plus 3 buts marqués et une passe décisive délivrée, l’international Espoirs anglais, sous contrat avec les Violets jusqu’en juin 2028, attire les convoitises, notamment en Allemagne où Wolfsbourg ne lâche pas d’une semelle le champion d’Europe U21 avec l’Angleterre. Après une première offre de 18 millions d’euros, puis une autre de 20, le club allemand, actuel 12e de Bundesliga, a revu son offre à la hausse, proposant désormais environ 23 millions d’euros pour le défenseur central.

Une proposition une nouvelle fois balayée par la direction toulousaine. Selon The Athletic, le TFC a fixé la barre très haut : il faudra débourser plus de 30 millions d’euros pour espérer arracher le joueur cet hiver. Les Loups de Wolfsbourg ne sont pas seuls sur le coup. West Ham, actuellement à la lutte pour le maintien en Premier League, suit toujours le dossier après un échec l’été dernier. Fort de ses 53 apparitions sous le maillot violet et de son titre à l’Euro U21 avec l’Angleterre, Cresswell est l’une des valeurs marchandes les plus sûres du championnat de France.