OM : la réaction à chaud d'Amine Harit

Amine Harit avait le visage fermé au coup de sifflet final. L'OM a été battu par l'Eintracht Francfort ce mercredi soir, ce qui les condamne à l'exploit face à Tottenham la semaine prochaine. Le milieu offensif marocain a livré sa première réaction sur Canal Plus.

«La déception est grande. On fait une mauvaise entame. On arrive à revenir au score. Ce sont les détails qui nous ont fait perdre ce soir. Je ne pourrais pas l'expliquer, je dirais un petit manque de réalisme devant le but. C'est frustrant de perdre ici avec un match qui n'a pas été mauvais dans l'ensemble. On va continuer à travailler, on est dans une période plus compliqué. A nous de relever la tête et de bosser deux fois plus dur. »