PSG : le duo Désiré Doué - Ousmane Dembélé lance 2026 en fanfare

Le duo Désiré Doué – Ousmane Dembélé commence l’année sur les chapeaux de roue. Après une première partie de saison marquée par des blessures frustrantes et une reprise mitigée fin 2025, les deux hommes forts de l’attaque parisienne ont brillé dans ce derby face au Paris FC (2-1). Leur association offensive est en train de redevenir une pièce maîtresse du projet de Luis Enrique, capable d’apporter à la fois percussion, création et finition. Sur le plan médical, la période récente n’a pas été un long fleuve tranquille pour Doué et Dembélé. Tous deux avaient quitté le rassemblement de l’équipe de France en septembre dernier à cause de pépins physiques : Doué souffrait d’une lésion du mollet droit, tandis que Dembélé revenait aux soins après une grave blessure à l’ischio-jambier droit contractée quelques instants après son entrée en jeu contre l’Ukraine.

La suite après cette publicité

Des blessures qui les avaient éloignés des terrains plusieurs semaines. Dans les mois qui ont suivi, ils ont alterné phases de reprise et indisponibilités, avec notamment Dembélé encore absent pour des matchs de Ligue des Champions peu avant décembre et Doué progressivement remis après une longue période d’absence. Cette saison 2025-2026 avait pourtant bien commencé pour eux individuellement, mais leurs retours de blessure n’avaient pas encore permis d’enchaîner les performances de haut niveau. Le match du PSG face à Flamengo au Qatar, en finale intercontinentale, avait été un premier test après la trêve, mais leur impact y avait été jugé mitigé avant les fêtes, avec des périodes sans étincelles franches malgré un contexte festif. Cela reflète une période de transition physique et collective, où il a fallu du temps à ce duo pour retrouver ses standards.

Le chemin des filets retrouvé

Pourtant, ce dimanche au Parc des Princes, on a senti que quelque chose avait changé. Désiré Doué s’est montré intraitable et inspiré, provoquant constamment des déséquilibres, obtenant un penalty qui aurait pu ouvrir le score, avant que la VAR n’accorde finalement un coup franc aux abords de la surface. Le Golden Boy 2025, qui a touché 72 ballons ce soir avec 91% de passes réussies, a fini par concrétiser ses efforts juste avant la pause en marquant le premier but de son équipe d’une superbe frappe puissante en face-à-face. «Je me sens très bien, j’ai repris il n’y a pas longtemps, je suis reconnaissant d’être sur le terrain. Il faut se remettre en question tous les jours, collectivement. On travaille très dur pour aller chercher le plus de titres possibles. On a faim d’aller chercher tous les trophées, on n’est pas rassasiés», a détaillé Doué en zone mixte. Son entente avec Dembélé, déjà visible en 2025 lors de phases décisives et récompensée individuellement, a trouvé une nouvelle dimension. Quelques minutes seulement après l’égalisation du Paris FC, Dembélé a, lui aussi, trouvé le chemin des filets, en renard de surface sur un contre éclaire avec un peu de réussite, offrant ainsi l’avantage décisif. Si certains observateurs critiquaient encore récemment leur efficacité offensive ou leur capacité à enchaîner depuis la trêve automnale, ce duo a apporté une réponse cinglante ce soir.

La suite après cette publicité

«On savait que ce serait difficile… Tous les matches sont compliqués, il y a toujours des choses à faire pour battre un adversaire. Ils étaient un peu plus en bloc bas, donc il a fallu se procurer des occasions. On avait à cœur de le gagner. Il fallait démontrer qu’on savait gagner ce genre de match», a déclaré l’ancienne pépite rennaise en zone mixte après la rencontre. Avec ce début d’année réussi, Doué et Dembélé posent déjà les jalons d’une dynamique positive qui pourrait se révéler précieuse pour un PSG qui vise haut toutes compétitions confondues. Leur complémentarité redonne de nouvelles lignes de réflexion tactiques à Luis Enrique et pourrait bien être l’une des clés de la réussite parisienne si elle se confirme dans les prochains rendez-vous. «C’est ce que nous attendons. C’est le meilleur match d’Ousmane cette saison. Il a retrouvé son niveau. C’est important de gérer ses minutes. Nous jouons jeudi un premier titre. C’est pour cela qu’il n’a pas disputé les 90 minutes. C’est vital, important, d’avoir les joueurs de retour. Après, il faut récupérer le niveau technique et physique. Pendant les prochaines semaines, j’espère récupérer tout le monde», s’est réjoui Luis Enrique en conférence de presse. Et ça recommence dès jeudi au Koweït dans le cadre du Trophée des Champions contre l’OM.