Barça : Koeman juge le mercato

Ronald Koeman a débarqué dans une situation très particulière au FC Barcelone, au moment où Lionel Messi avait exprimé sa volonté de quitter le club. Si la Pulga est finalement restée à quai, l'entraîneur néerlandais a vu débouler des renforts comme Pjanic ou Dest, mais n'a pas pu être rassasié avec les échecs Garcia et Depay. Interrogé sur Barça TV, il a jugé le mercato estival réalisé par les siens.

«Je suis content de l'équipe que nous avons. Nous avons essayé de l'améliorer, dans certaines choses nous avons réussi et dans d'autres pas, mais cela fait aussi partie de la situation financière du club. Il faut l'accepter et travailler », a-t-il déclaré. « Pjanić est arrivé plus tard. Petit à petit il prendra le ton physiquement. Il a beaucoup de qualités en tant que joueur », a-t-il poursuivi, avant d'évoquer le cas Sergiño Dest. «J'ai vu Dest très à l'aise les 20 minutes qu'il a eues contre Séville.»