Nice : Julien Fournier détruit Christophe Galtier sur la gestion du cas Lucas Da Cunha

Recruté 2020 en provenance du Stade Rennais, Lucas Da Cunha ne s’est jamais véritablement imposé du côté de l’OGC Nice. Le milieu de terrain de 25 ans avait disputé seulement 10 rencontres de L1 lors de la saison 2021/2022, entre deux prêts à Lausanne puis à Clermont, avant d’être mis dans un loft jusqu’à son départ pour Côme. Interrogé par L’Équipe, l’ancien directeur sportif niçois, Julien Fournier, a attribué cet échec à Christophe Galtier, l’entraîneur de l’époque (il était arrivé en 2021 en provenance de Lille).

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« Soit vous avez un entraîneur capable d’identifier un potentiel avec l’envie de le développer, soit vous avez un entraîneur qui a une vision beaucoup plus court-termiste. L’échec est la responsabilité du club, pas de Lucas, un garçon talentueux avec une bonne humilité », a déclaré Julien Fournier, dont la relation avec Christophe Galtier s’était nettement dégradée depuis l’affaire portant sur les accusations de racisme et de harcèlement à l’égard de l’ancien coach du PSG. Ce dernier avait été relaxé en décembre 2023.