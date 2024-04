La FIFA et l’UEFA réagissent à la mise sous tutelle de la fédération espagnole

Le football ne va pas fort en Espagne. Le gouvernement a annoncé la mise sous tutelle de la fédération après les différents scandales ayant éclaboussé l’institution, notamment les affaires autour de Luis Rubiales. C’est le Conseil supérieur des sports (CSD), un organisme dépendant du Ministère des Sports, qui va en prendre la gérance via une commission de supervision. Si le gouvernement a ses raisons, ce tutorat ne plaît pas du tout à la FIFA et l’UEFA qui y voient de l’ingérence politique.

Les deux institutions ont d’ailleurs réagi par le biais d’un communiqué commun. « La FIFA et l’UEFA suivent de près et avec beaucoup d’inquiétude la situation entourant la RFEF. La FIFA et l’UEFA chercheront des informations supplémentaires pour évaluer dans quelle mesure la nomination par le CSD de la soi-disant "Commission de surveillance, de normalisation et de représentation" peut affecter l’obligation de la RFEF de gérer ses affaires de manière indépendante et sans ingérence inappropriée du gouvernement.» En guise de sanction, l’UEFA pourrait aller jusqu’à exclure les clubs espagnols de ses compétitions.