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Eredivisie

Ter Stegen à l’Ajax, c’est fait

Par Matthieu Margueritte
Le gardien Marc-André ter Stegen @Maxppp

Marc-André ter Stegen va une nouvelle fois quitter le FC Barcelone. Lié au club catalan jusqu’en 2028, le gardien allemand de 34 ans est revenu de son prêt à Girona. Il va cette fois partir pour les Pays-Bas.

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Jijantes assure qu’un accord a été trouvé entre toutes les parties pour le prêt de ter Stegen à l’Ajax Amsterdam. Il reste de petits détails à régler, mais l’Allemand va bel et bien découvrir l’Eredivisie.

Pub. le - MAJ le
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