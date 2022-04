Manchester City-Real Madrid : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Ce mardi, le Real Madrid se déplace à l'Etihad Stadium pour y défier Manchester City dans le cadre de la première demi-finale aller de cette Ligue des champions 2021/2022. Privés de ses deux latéraux João Cancelo (suspendu) et Kyle Walker (blessé), les Citizens doivent bricoler sur les ailes et John Stones, finalement disponible, est notamment titulaire sur le côté droit de la défense. Pour le reste, Kevin De Bruyne est aligné au milieu, ce qui pousse Gündogan sur le banc, alors que Foden remplace Sterling.

Du côté du Real, Casemiro démarre sur le banc comme attendu, et c'est Federico Valverde qui lui est préféré dans l'entrejeu aux côtés de Kroos et Modrić. Pour l'attaque et la défense, Carlo Ancelotti fait confiance à son équipe type, avec entre autres la titularisation de Rodrygo sur l'aile droite. Absent lors des dernières journées de Liga, Mendy fait son retour à gauche.

Les compositions d'équipes :

Manchester City : Ederson - Stones, Dias, Laporte, Zinchenko - De Bruyne, Rodri, Silva - Mahrez, Jesus, Foden.

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Militão, Alaba, Mendy - Valverde, Kroos, Modrić - Rodrygo, Benzema, Vinícius.

