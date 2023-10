Serhou Guirassy fait des émules en Allemagne

Avec 13 buts en 7 rencontres de Bundesliga, Serhou Guirassy est l’attaquant le plus en forme du moment en Europe. Le buteur de 27 ans est en feu et porte son équipe de Stuttgart. À tel point que sa cote n’a jamais été aussi élevée depuis ses débuts en pro. En Allemagne, tout le monde parle de lui. Alors forcément, quand Nils Petersen, ancienne gloire de Fribourg, est interrogé par Kicker, ce dernier est obligé de glisser quelques éloges envers l’avant-centre guinéen, qu’il estime être le joueur à suivre avec Boniface du Bayer 04.

La suite après cette publicité

«Certainement Guirassy et Boniface. Guirassy tout simplement parce que cela fait une différence que vous marquiez 13 buts pour le FC Bayern ou le VfB Stuttgart. La qualité de l’équipe est différente et il y a moins de ballons qui tombent dans la surface de réparation. Ses notes sont tout simplement brutales. Il ne pourra probablement pas maintenir cela, mais ses réalisations ne sont pas non plus qu’un instantané. Je ne peux pas l’imaginer ne pas marquer cinq matchs de suite cette saison. Ce qui est incroyablement puissant chez Boniface, c’est la façon dont il échappe à une surveillance étroite.» Serhou Guirassy pourra-t-il maintenir cette forme ? Pas sûr, mais jusqu’à présent, l’ancien du Stade Rennais réalise une saison XXL qui en ferait presque oublier Harry Kane.