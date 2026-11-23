La programmation de la 15e journée de Ligue 1 connaît un léger ajustement. Initialement prévue le samedi 2 janvier à 20h45, la rencontre entre le Paris FC et le Havre AC a été décalée au lendemain, dimanche 3 janvier. Une modification du calendrier qui concerne donc les deux formations, attendues pour cette affiche du championnat.

La suite après cette publicité

Le coup d’envoi sera finalement donné à 17h15. La rencontre sera diffusée sur Ligue 1+, qui retransmettra cette confrontation au stade Jean-Bouin. Les supporters devront donc modifier leurs habitudes pour suivre ce rendez-vous de la 15e journée. A noter que la LFP n’a pour le moment pas indiqué la raison exacte de ce report.