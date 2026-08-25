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Discussions avancées entre Nice et Al-Ittihad pour Hicham Boudaoui

Par Santi Aouna - Kevin Massampu - Dahbia Hattabi
1 min.
Hicham Boudaoui @Maxppp

Le mercato risque encore de s’animer du côté de l’OGC Nice. Selon nos informations, le club azuréen est actuellement en discussions avec Al-Ittihad au sujet d’Hicham Boudaoui (26 ans). La formation saoudienne a jeté son dévolu sur le milieu de terrain algérien et des échanges sont désormais en cours entre les deux clubs pour tenter de trouver un accord.

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Le dossier semble d’ailleurs avancer dans le bon sens. Toujours d’après nos échos, toutes les parties impliquées se montrent confiantes quant à l’issue des négociations. Arrivé au Gym en 2019, le milieu de terrain international algérien (34 sélections) s’est imposé comme un titulaire régulier au fil des saisons, disputant 207 rencontres avec les Aiglons pour un total de 14 réalisations et de 15 passes décisives.

Pub. le - MAJ le
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