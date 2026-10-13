Getafe annonce l’arrivée de Dani Carvajal

Nouveau challenge pour Dani Carvajal. Getafe vient d’officialiser un accord avec l’ex-latéral du Real Madrid, qui s’engage avec le club espagnol jusqu’au 30 juin 2027. International à 51 reprises avec l’Espagne, le latéral droit de 34 ans entame ainsi un nouveau chapitre de sa carrière dans la banlieue sud de Madrid, après avoir connu le plus haut niveau du football européen.

La suite après cette publicité

"Viene a las cinco", 𝒍𝒂 𝒉𝒐𝒓𝒂 𝒆𝒏 𝒍𝒂 𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒆 𝒅𝒆𝒕𝒖𝒗𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒇𝒖́𝒕𝒃𝒐𝒍 𝒎𝒖𝒏𝒅𝒊𝒂𝒍 🗺️ La suite après cette publicité ¿Pueden repetirme esa hora, por favor? ⏰ #LasCincoDeLaTarde #GetafeCF https://t.co/ho2S7aoDTb— Getafe C.F. (@GetafeCF) October 13, 2026

La suite après cette publicité

Au cours de son passage au Real Madrid et avec la sélection espagnole, Carvajal a remporté 29 titres, dont six Ligues des champions et l’Euro 2024. «Le latéral droit espagnol entame une nouvelle étape au sein de l’équipe des Azulones, où il apportera son expérience et son leadership. Le Getafe CF souhaite la bienvenue à Dani Carvajal et lui souhaite beaucoup de succès dans cette nouvelle étape de sa carrière. Bienvenue au Colisée, Dani !», indique le club madrilène.