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Liga : Villarreal domine le Celta de Vigo et se rapproche de la C1

Par Aurélien Macedo
1 min.
Marcelino avec Villarreal @Maxppp
Villarreal 2-1 Celta Vigo

Ce dimanche, la 32e journée de Liga mettait aux prises deux prétendants à l’Europe avec Villarreal (3e) et le Celta de Vigo (7e). Une rencontre où le sous-marin jaune a fait un grand pas vers la qualification en Ligue des Champions. Les hommes de Marcelino ont vite trouvé la faille sur penalty grâce à Gerard Moreno (2e). Une entame parfaite convertie peu avant la demi-heure de jeu avec une nouvelle réalisation. Bien trouvé par Afonso Pedraza, Nicolas Pépé s’est chargé de doubler la mise pour Villarreal (29e).

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Classement général Liga

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Barcelone Barcelone 85 33 +57 28 1 4 87 30
2 Logo Real Madrid Real Madrid 74 33 +37 23 5 5 68 31
3 Logo Villarreal Villarreal 65 33 +21 20 5 8 59 38
4 Logo Atlético Atlético 60 33 +19 18 6 9 56 37
5 Logo Betis Betis 50 33 +8 12 14 7 49 41
Voir le classement complet

Le Celta de Vigo n’a néanmoins pas abdiqué avec la réduction du score sur penalty de Borja Iglesias (73e). Cependant, cela n’a pas été suffisant pour arracher le nul. Avec sa victoire 2-1, Villarreal est troisième à neuf points du Real Madrid (2e) et compte 15 points d’avance sur le Real Betis Balompié (5e). Autrement dit, un point lors des cinq dernières journées serait suffisant pour assurer la qualification en Ligue des Champions. Le Celta de Vigo reste septième avec le même nombre de points que Getafe (6e) provisoirement qualifié en Ligue Europa Conference.

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