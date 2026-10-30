Montpellier : la pépite Laciné Megnan-Pavé la joue cash sur l’intérêt du PSG

Cette saison, Montpellier est dans les clous pour viser la remontée dans l’élite. Avec une 2e place de Ligue 2 après 10 journées, Zoumana Camara a trouvé la formule en s’entourant de quelques vieux briscards pour encadrer une jeunesse déjà performante et emballante. Le contexte économique a imposé au club de se tourner vers son centre de formation et les divisions inférieures. Cette formule lui réussit bien en ce moment. Mieux encore, cette politique devrait durer encore un peu et pérenniser le MHSC, la direction étant en train de verrouiller la plupart de ses jeunes, dont celui qui incarne cette nouvelle vague : Laciné Megnan-Pavé.

La suite après cette publicité

À 16 ans seulement, et alors qu’il découvre le haut niveau cette saison, l’attaquant a déjà frappé trois fois en championnat (plus 1 passe décisive en 8 matchs). Alors qu’il avait déjà signé son premier contrat professionnel en février dernier, il a paraphé une prolongation jusqu’en 2029 la semaine dernière. Montpellier est conscient de détenir une vraie pépite dans ses rangs. Il faut savoir en prendre soin et la protéger de l’extérieur. La Paillade en a déjà fait l’expérience cet été lorsque le PSG était prêt à aligner 15 M€ pour l’attirer dans ses rangs. Laurent Nicollin avait décliné. «Je ne fixe pas de montant parce que je ne suis pas vendeur».

Laciné Megnan-Pavé répond à l’intérêt du PSG

«Je ne me suis pas plus emballé que ça, réagit à son tour le joueur né en 2010, dans un entretien accordé à Midi-Libre ce vendredi. Je savais que j’étais à Montpellier. Je fais abstraction de tout ça. J’étais là pour jouer et je continue dans cette optique-là. J’ai un cadre autour de moi, mes parents, les personnes qui m’entourent, sont là pour gérer ça. Ils me font des petits retours, mais je ne suis pas plus préoccupé que ça. Ce qui m’intéresse, c’est le football, les matches, les entraînements, ma vie en général.» Formé au club et né dans le chef-lieu de l’Hérault, il n’était pas encore temps pour lui de quitter le cocon.

La suite après cette publicité

«Montpellier, c’est mon club depuis que je suis petit. C’est gratifiant de pouvoir jouer à La Mosson. L’intérêt que me porte le club est réciproque. Je les aime comme eux m’aiment. Je ne voulais pas sauter d’étape mais jouer dans mon club formateur, me faire ma propre expérience. On verra plus tard ce que le temps décide», poursuit-il, appréciant la découverte du monde professionnel. Ailleurs, il n’aurait pas forcément eu le même temps de jeu, de quoi le convaincre de prolonger. «On m’a demandé si je voulais. Bien sûr, je n’ai pas hésité. J’ai vu que je commençais à jouer, qu’il y avait de la confiance placée en moi. Il faut la rendre. C’est mon club formateur, il ne fallait pas tergiverser.» Pour un transfert, on verra plus tard. Son heure arrivera bien assez vite.