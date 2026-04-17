Lens : une légende attend Robin Risser en Equipe de France

Ce vendredi, le RC Lens reçoit Toulouse en ouverture de la 31e journée de Ligue 1. A quelques jours de leur affrontement en demi-finale de Coupe de France, les deux équipes s’affrontent donc à Bollaert en guise de répétition générale en championnat. Pour l’emporter, les Sang et Or devront s’appuyer sur un Robin Risser au niveau. Auteur d’une belle saison, le gardien de 21 ans est souvent annoncé proche de l’Equipe de France. Pour Guillaume Warmuz, ancien gardien et légende des Sang et Or, le natif de Colmar n’en est plus très loin :

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«Demain (rires). Plus sérieusement. Il jouait au Red Star la saison dernière. Il est arrivé, tout le monde a vu qu’il est un gardien très intéressant, avec un avenir. Il a fait le bon choix en venant ici, car il peut s’exprimer pleinement ici. On a vu des cas où il ne faut pas aller trop vite. Il doit prendre le temps, jouer les Coupes d’Europe, faire les bons choix. En faisant des matches de très haut niveau, l’Equipe de France peut être à portée. Mais c’est pas à moi de choisir, c’est au sélectionneur et à Franck Raviot de décider, il est tout proche.»