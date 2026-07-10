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Coupe du Monde 2026 : Thibaut Courtois sort sur blessure et en larmes face à l’Espagne

Par Jordan Pardon
1 min.
Thibaut Courtois @Maxppp
Espagne 2-1 Belgique
winamax
1 1.60 N 4.00 2 5.50 bonus 100€

Terrible coup dur pour la Belgique. Alors qu’il dispute peut-être sa dernière Coupe du Monde avec les Diables Rouges, Thibaut Courtois (34 ans) a été contraint de laisser ses partenaires ce vendredi soir lors du quart de finale face à l’Espagne.

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Visiblement touché musculairement, le gardien madrilène s’est écroulé à l’entrée de sa surface avant de quitter la pelouse en larmes. Il a été remplacé par le portier de Manchester United, Senne Lammens. Pour rappel, le vainqueur de cette rencontre défiera l’équipe de France en demi-finale.

Pub. le - MAJ le
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