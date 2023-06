Vincent Labrune fustige les clubs français qui ont joué l’Europe

La saison 2022-2023 des clubs français est terminée. Le moment de faire un bilan sur les performances des écuries françaises au cours des derniers mois. Si quelques clubs ont tiré leur épingle du jeu en Ligue 1 (Lens, Toulouse ou encore Clermont), les équipes qui ont disputé les Coupes d’Europe ont déçu. À l’image du PSG, une nouvelle fois éliminé en huitièmes de finale de Ligue des champions.

Dans un entretien accordé à L’Équipe, Vincent Labrune, président de la LFP, a fait un bilan des équipes françaises sur la scène européenne. « La performance européenne de nos clubs (sur ce qui lui a le plus déplu cette saison). On a fait une mauvaise saison mais, malgré tout, on a conservé notre cinquième place essentielle pour le développement de notre projet. L’année où on passe à 18 clubs, on en aura sept en Coupe d’Europe. »

