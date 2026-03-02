Iran : la nouvelle sortie du président de la Fédération iranienne sur la Coupe du Monde 2026

« Compte tenu des événements d’aujourd’hui et de l’attaque des États-Unis, il est difficile d’être optimiste quant à la possibilité de se qualifier pour la Coupe du monde. La décision finale revient aux instances sportives». Ce sont en ces mots que Mehdi Taj a réagi rapidement samedi après les premiers bombardements effectués par les Etats-Unis et Israël en Iran. Depuis la planète foot se demande si l’Iran sera ou non présente en Amérique cet été pour la Coupe du Monde puisque la crise politique et militaire majeure touchant le pays pourrait avoir un impact direct sur sa participation à la compétition. Avec la répression interne, la guerre ouverte avec les États-Unis et les fortes restrictions de visas, la présence de la sélection iranienne sur le sol américain, où se joueront la majorité des matchs, devient très incertaine.

«Ce qui est certain, c’est qu’après cet attentat, on ne peut pas s’attendre à ce que nous envisagions la Coupe du monde avec espoir. Il est impossible de le dire précisément, mais il y aura certainement une réponse. Cette question sera certainement étudiée par les hauts responsables sportifs du pays, et une décision sera prise quant à la suite des événements», a déclaré le président de la Fédération de football de la République islamique d’Iran (FFIRI), au portail sportif local Varzesh3. Si la question du football est bien évidemment et logiquement secondaire pour le moment, la FIFA devrait rapidement s’emparer du dossier.