Menu Rechercher
Commenter
CDM

Iran : la nouvelle sortie du président de la Fédération iranienne sur la Coupe du Monde 2026

Par Valentin Feuillette
1 min.
Gianni Infantino, président de la FIFA avec Mehdi Taj, président de la Fédération iranienne @Maxppp

« Compte tenu des événements d’aujourd’hui et de l’attaque des États-Unis, il est difficile d’être optimiste quant à la possibilité de se qualifier pour la Coupe du monde. La décision finale revient aux instances sportives». Ce sont en ces mots que Mehdi Taj a réagi rapidement samedi après les premiers bombardements effectués par les Etats-Unis et Israël en Iran. Depuis la planète foot se demande si l’Iran sera ou non présente en Amérique cet été pour la Coupe du Monde puisque la crise politique et militaire majeure touchant le pays pourrait avoir un impact direct sur sa participation à la compétition. Avec la répression interne, la guerre ouverte avec les États-Unis et les fortes restrictions de visas, la présence de la sélection iranienne sur le sol américain, où se joueront la majorité des matchs, devient très incertaine.

La suite après cette publicité

«Ce qui est certain, c’est qu’après cet attentat, on ne peut pas s’attendre à ce que nous envisagions la Coupe du monde avec espoir. Il est impossible de le dire précisément, mais il y aura certainement une réponse. Cette question sera certainement étudiée par les hauts responsables sportifs du pays, et une décision sera prise quant à la suite des événements», a déclaré le président de la Fédération de football de la République islamique d’Iran (FFIRI), au portail sportif local Varzesh3. Si la question du football est bien évidemment et logiquement secondaire pour le moment, la FIFA devrait rapidement s’emparer du dossier.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CDM
Iran

En savoir plus sur

CDM Coupe du Monde
Iran Flag Iran
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier