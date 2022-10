OM : la grosse confidence de Dimitri Payet sur son avenir

Alors qu'il débutera le Classique sur le banc de touche au Parc des Princes, contre le Paris Saint-Germain, Dimitri Payet (35 ans) est revenu sur son statut difficile à l'OM. Si des tensions étaient évoquées en début de saison, l'international français semble avoir accepté son destin et veut profiter des derniers instants dans le football professionnel. Cependant, il aimerait une dernière chose avec l'OM, avant sa fin de carrière.

«Accepter ma situation ? C'était difficile. Si je jouais jusqu'à 42 ans, j'aimerais être titulaire. Mais il faut respecter les choix du coach et les performances des coéquipiers. Il faut accepter le fait qu'un joueur joue, car il est bon. C'est sûr que la situation dans laquelle je suis aurait pu me pousser à amener des mauvaises ondes dans le vestiaire, à tirer la gueule. Mais l'expérience m'a appris que ce n'est pas bon. À 35 ans, il faut accepter d'être un super-sub. Je qualifie le club pour la Ligue des Champions et je ne la joue pas, c'est horrible. C'est horrible ! Mais voilà, il faut l'accepter (...) Il me reste quelques années, je profite des moments qui me restent. Maintenant, l'envie de soulever un trophée me trotte dans la tête», a-t-il raconté, au micro de Prime Video.