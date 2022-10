Youth League : le PSG s'impose sur la plus petite des marges face à Benfica

Après deux victoires en autant de rencontres, le PSG se rendait au Portugal pour affronter le Benfica lors de la 3ème journée de la Youth League, la petite sœur de la Ligue des Champions, un tournoi pour les jeunes pépites des clubs engagés dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. En première période, les deux équipes se rendaient coup pour coup avec une légère domination en termes de situations chaudes pour les jeunes portugais. Les moins de 19 ans parisiens se procuraient néanmoins la plus belle occasion par l'intermédiaire de Ilyes Housni. Le Français était trouvé dans l'intervalle mais il voyait son tir être stoppé par le gardien lisboète, puis sa seconde tentative était contrée par Tiago Coser (9e). Après cela, les nombreuses frappes qui rythmaient la rencontre manquaient de précision pour inquiéter les gardiens de part et d'autre du terrain.

Les jeunes pousses françaises manquaient le cadre (39e, 62e) ou butaient sur André Gomes (62e). Côté portugais, on dénombrait pas moins de six tirs à côté des buts gardés par Louis Mouquet (11e, 16, 21e, 29e, 38e, 59e). Le rythme ne retombait pas après l'heure de jeu mais les jeunes pépites, sûrement émoussées, continuaient de pousser avec envie de chaque côté du terrain. Et à ce petit jeu-là, les U19 du PSG se montraient les plus forts. Ilyes Housni tirait entre les jambes du gardien lisboète à la suite d'une passe décisive de Tryphose Queyrell Tchicamboud, rentré juste après la pause, pour l'ouverture du score (80e, 1-0). En toute fin de rencontre, le capitaine parisien, Younes El Hannach, réalisait un superbe tacle glissé pour empêcher Franculino Gluda Dju de partir seul au but (85e). Un dernier cafouillage dans la surface parisienne faisait perler une goutte de sueur sur le front de Zoumana Camara (90e+3). Grâce à cette victoire, le PSG prend le large en tête de son groupe avec neuf points pris sur neuf possibles en trois rencontres donc.