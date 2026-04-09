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Info FM Ligue 1

Le Havre : Arouna Sangante a signé au Séville FC

Par Josué Cassé
1 min.
sanganté @Maxppp

Nous vous le révélions il y a quelques semaines, c’est désormais acté. En fin de contrat avec Le Havre, Arouna Sangante va quitter la cité portuaire en fin de saison. Comme indiqué par L’Equipe, une information que nous sommes en mesure de confirmer, le Sénégalais a signé son nouveau contrat avec le Séville FC.

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Capitaine du HAC, le joueur de 23 ans s’est engagé pour cinq saisons avec le club andalou. Formé au sein du club doyen et capitaine depuis la remontée du HAC en Ligue 1 en 2023-2024, Sangante va donc s’offrir un nouveau challenge et poursuivre sa progression chez nos voisins espagnols.

Pub. le - MAJ le
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