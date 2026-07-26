Ligue des Champions : on connaît la date du tirage au sort

L’UEFA a officiellement fixé la date du tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des Champions 2026-2027. Celui-ci aura lieu le jeudi 27 août prochain et permettra aux 36 équipes qualifiées de connaître leur parcours dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Les affiches de cette première phase seront alors dévoilées avant le lancement de la nouvelle campagne continentale.

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Les derniers billets pour cette phase de ligue sont actuellement en jeu avec les barrages de la Ligue des Champions qui battent leur plein. Les clubs engagés dans ces confrontations aller-retour doivent encore franchir cette ultime étape pour rejoindre l’élite européenne, avec les matches retour programmés les 25 et 26 août. Une fois ces qualifications terminées, le tirage du 27 août pourra réunir l’ensemble des participants de la saison 2026-2027.