C4 : le Betis file en finale et affrontera Chelsea

Il n’y avait pas vraiment de suspens sur l’une des deux demi-finales. Comme depuis le début de la compétition, Chelsea a survolé sa double confrontation face à Djurgarden. Après sa victoire 4-1 à l’aller, la formation d’Enzo Maresca a fait le job à Stanford Bridge avec une courte victoire (1-0) grâce à Kiernan Dewsbury-Hall. Mais il fallait donc savoir qui allait affronter les Blues le 28 mai prochain en Pologne.

Dans l’autre demi-finale, le Betis se déplaçait sur la pelouse de la Fiorentina avec une avance d’un but (2-1 au match aller). Et la formation andalouse pensait avoir fait le plus dur au moment où l’homme en forme Antony trouvait la faille à la demi-heure de jeu. Mais la Viola a inscrit deux buts dans la foulée par l’intermédiaire de Gosens pour arracher la prolongation. Mais c’est finalement le Betis qui a pris le meilleur grâce à l’égalisation de Abde Ez.