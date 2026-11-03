La folle clause dans le contrat de Yan Diomandé, Georges Mikautadze craint le PSG

Yan Diomandé a une clause spéciale

On va évoquer le cas Yan Diomandé au Real Madrid. Comme l’écrit le journal AS, l’Ivoirien devient « indiscutable » au sein du club merengue. L’ailier aligne quatre buts et quatre passes décisives cette saison. Il profite de la suspension de Vinicius Jr pour rayonner. Acheté pour 125 millions d’euros au RB Leipzig, le transfert de l’ailier de 19 ans pourrait grimper jusqu’à 140 millions d’euros via diverses variables. Parmi elles figure notamment un bonus de 2,5 millions d’euros réclamé par le club allemand si l’Ivoirien venait à décrocher le Ballon d’Or sous les couleurs merengues.

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Mikautadze admiratif du PSG

Le PSG est en tête de la Ligue des champions. L’objectif : viser une 10e victoire d’affilée cette saison et se qualifier au prochain tour de la Ligue des champions. Un déplacement à Villarreal ce soir pour les Parisiens qui devraient se rassurer, Luis Enrique n’a jamais perdu en Espagne avec son PSG. Et en face, forcément, Georges Mikautadze, attaquant de Villarreal, est admiratif de ce PSG. « C’est la meilleure équipe du monde, celle que tout le monde regarde, c’est un rouleau compresseur. Ils n’ont pas de faiblesses, chaque poste est doublé avec des joueurs polyvalents qui peuvent jouer quasiment partout. Collectivement et individuellement, ils sont hyper complets », analyse l’attaquant géorgien, qui apporte au passage tout son soutien à son compatriote Kvara, victime d’une rupture des ligaments croisés.

La pression est sur le LOSC

Pour le LOSC, « c’est maintenant ou jamais ». Bloqué à zéro point après trois défaites en Ligue des champions, le LOSC joue sa qualification pour les barrages ce soir sur le terrain synthétique redoutable de Bodø/Glimt. Face à un adversaire norvégien invaincu chez lui en Europe cette saison, l’entraîneur lillois Davide Ancelotti doit composer sans plusieurs cadres, dont Ethan Mbappé et Nabil Bentaleb. Privé de joker, le club nordiste doit s’inspirer de son récent succès lors du derby face à Lens pour enfin lancer sa campagne européenne. L’entraîneur italien envisage d’adapter son schéma tactique et de faire tourner une partie de son effectif pour répondre au défi physique contre les Norvégiens. Une défaite ou un faux pas au terme de cette 4e journée rendrait la suite de la compétition quasiment compromise pour les Lillois.