Un journaliste anglais détruit Arsenal et Mikel Arteta

Arsenal a réalisé une saison fantastique… et pourtant certains restent insatisfaits. En effet, le leader de Premier League, qualifié pour la finale de la Ligue des Champions face au PSG le 30 mai, est loin de faire l’unanimité en Angleterre. D’après une étude récente sur les réseaux sociaux, Arsenal serait même le club le plus détesté du pays. Une situation qui interroge et laisse notamment le journaliste, Barney Ronay, assez furieux. Dans un éditorial pour The Guardian, il a clairement détruit les Gunners.

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« Mikel Arteta a le don d’exaspérer les supporters avec ses tactiques basées sur la maitrise, ses déclarations insipides et ses apparitions frénétiques sur le bord de la touche. C’est un style de jeu ennuyeux et chiant à regarder, fondé sur la maîtrise, la défense et les coups de pied arrêtés » a indiqué le journaliste dans le média anglais. Il estiment d’ailleurs que les fans les plus neutres préféreraient un sacre de Manchester City en Premier League et une victoire du PSG en C1. Un football moderne, rempli de statistiques, qui ne lui plaît absolument pas.