Juventus : Massimiliano Allegri évoque l'avenir de Paulo Dybala

En fin de contrat à l'issue de la saison avec la Juventus, Paulo Dybala (28 ans) n'est toujours pas certain de prolonger avec les Bianconeri. Buteur contre l'AS Rome ce week-end (4-3), l'Argentin n'a pas célébré son but et a affolé la presse sportive italienne. Son entraîneur, Massimiliano Allegri, s'est exprimé sur l'avenir de son attaquant.

«Paulo est un grand joueur, il a marqué un but important. À un moment difficile du match, il nous a aidés à le gérer. Il a de la qualité et dans cette deuxième partie de saison, il a le temps de marquer des buts importants (...) Il n'y a pas de situation tendue. Nous allons attendre jusqu'en mars ou avril pour voir comment se déroule la saison. Il n'y a pas de problème pour Paulo, en fait, il n'y a que des avantages s'il fait les bons choix».