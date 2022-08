Manchester City répond au PSG pour Bernardo Silva

La suite après cette publicité

L'été de Bernardo Silva n'est pas de tout repos. Il avait fait entendre qu'il souhaitait quitter Manchester City. Son club n'était pas forcément contre puisqu'il n'a pas pour habitude de retenir ses joueurs contre leur gré, mais il fallait mettre le prix. La direction a fixé son départ à 100 M€. Un tarif jugé prohibitif pour le FC Barcelone, principal club intéressé pour recruter le milieu offensif portugais.

Le joueur était pourtant chaud pour rejoindre la Catalogne. Il s'était même mis d'accord avec le Barça, mais malgré les efforts de Joan Laporta pour libérer de la masse salariale et vendre certains actifs, il demeurait impossible d'atteindre la somme exigée par les Cityzens. Bernardo Silva a fini par se faire une raison, de ce que nous indiquait hier The Athletic. Il semble se diriger vers une nouvelle saison à Manchester où il évolue depuis 2017.

Manchester City ne veut pas vendre Bernardo Silva

C'était avant le retour du PSG dans ce dossier. Mis en sommeil pendant un moment, il est réapparu ces dernières heures. The Times affirmait que le champion de France était prêt à formuler une offre de 70 M€ pour racheter les trois dernières années de contrat de l'ancien Monégasque. Luis Campos le connaît bien puisque c'est lui qui était allé le chercher à Benfica pour le faire venir en Principauté en janvier 2015.

Cette fois, les talents du négociateur portugais ne suffiront sans doute pas, car selon Sky Sports, Manchester City a fermé la porte à un départ du joueur de 28 ans et pour plusieurs raisons. Il faudrait d'une part que l'offre soit bien plus élevée pour la considérer, et à moins de 15 jours de la fermeture du mercato, les Skyblues n'auront pas le temps de se retourner. Guardiola avait également déclaré que la venue de Sergio Gomez serait l'ultime renfort de l'été.