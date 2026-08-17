Menu Rechercher
Commenter 10
Serie A

La Juventus tient son nouveau gardien

Par Allan Brevi
1 min.
Guglielmo Vicario @Maxppp

La Juventus a finalement mis un terme à la piste Emiliano Martínez. Selon Fabrizio Romano, le club turinois et le clan du gardien argentin ont échangé directement ce dimanche soir, mais aucun accord n’a pu être trouvé, principalement en raison de l’écart jugé trop important entre les exigences d’Aston Villa et la volonté de la Juve. Le dossier est donc officiellement clos, malgré les discussions engagées ces derniers jours.

La suite après cette publicité

Cette décision intervient alors qu’Aston Villa semblait préparer le départ de son gardien avec l’arrivée annoncée de Zion Suzuki, appelé à prendre la place de numéro 1. Martínez avait de son côté été séduit par la possibilité de rejoindre Turin et aurait même été prêt à revoir son salaire à la baisse. Mais face au prix demandé par le club anglais, la Juventus a préféré désormais avancer sur Guglielmo Vicario. En effet, la Vieille Dame a trouvé un accord avec Tottenhan : le gardien italien va rejoindre Turin en prêt avec une option d’achat non obligatoire.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (10)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Premier League
Juventus
Aston Villa
Tottenham
Emiliano Martínez
Guglielmo Vicario

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Premier League Premier League
Juventus Logo Juventus Turin
Aston Villa Logo Aston Villa
Tottenham Logo Tottenham
Emiliano Martínez Emiliano Martínez
Guglielmo Vicario Guglielmo Vicario
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier