La Juventus tient son nouveau gardien

La Juventus a finalement mis un terme à la piste Emiliano Martínez. Selon Fabrizio Romano, le club turinois et le clan du gardien argentin ont échangé directement ce dimanche soir, mais aucun accord n’a pu être trouvé, principalement en raison de l’écart jugé trop important entre les exigences d’Aston Villa et la volonté de la Juve. Le dossier est donc officiellement clos, malgré les discussions engagées ces derniers jours.

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Cette décision intervient alors qu’Aston Villa semblait préparer le départ de son gardien avec l’arrivée annoncée de Zion Suzuki, appelé à prendre la place de numéro 1. Martínez avait de son côté été séduit par la possibilité de rejoindre Turin et aurait même été prêt à revoir son salaire à la baisse. Mais face au prix demandé par le club anglais, la Juventus a préféré désormais avancer sur Guglielmo Vicario. En effet, la Vieille Dame a trouvé un accord avec Tottenhan : le gardien italien va rejoindre Turin en prêt avec une option d’achat non obligatoire.