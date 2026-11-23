Selon Sky Sports, Manchester United a officiellement informé la Fédération anglaise (FA) de son intention de faire appel du carton rouge de Leny Yoro, expulsé dès la 8e minute face à Liverpool lors de la lourde défaite (4-0) à Anfield dimanche. Pour rappel, le défenseur français avait été sanctionné pour avoir annihilé une occasion manifeste de but après un accrochage avec Alexander Isak.

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Après la rencontre, Mauricio Pochettino a contesté cette décision, estimant que l’attaquant suédois n’avait pas le contrôle du ballon après une mauvaise prise de balle et que celui-ci se dirigeait vers le gardien. Un avis que ne partage pas l’ancien arbitre de Premier League Dermot Gallagher, qui a jugé l’expulsion justifiée sur Sky Sports News. Pour lui, Isak était bien en possession du ballon et la décision de l’arbitre était logique.