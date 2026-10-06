Équipe de France : Guillaume Restes revient sur sa grande première

Titulaire pour la première fois avec l’Équipe de France face à la Belgique, Guillaume Restes a vécu une soirée forcément particulière au Stade de France. Le gardien français a reconnu avoir ressenti beaucoup d’émotions pour cette première sous le maillot des Bleus, tout en soulignant les difficultés rencontrées par son équipe avant une seconde période complètement renversée par les entrants de Zinédine Zidane.

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« Beaucoup d’émotions, beaucoup de plaisir. J’ai pris énormément de plaisir durant le match et c’est ça qu’il faut retenir. Très fier de faire ma première au Stade de France. Première période compliquée et du mieux en seconde période avec les entrants. Mike Maignan m’a donné quelques conseils. Il m’a dit que tout allait bien se passer et il m’a parlé pour que je sois le plus confiant possible », a déclaré le gardien de Toulouse en zone mixte.