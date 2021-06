PSG : les premiers mots de la nouvelle recrue Georginio Wijnaldum

La suite après cette publicité

«Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée dans son effectif de Georginio Wijnaldum. Arrivé en provenance de Liverpool, le milieu de terrain néerlandais s’engage avec le club de la capitale jusqu’au 30 juin 2024». Par ce communiqué, et une biographie de deux paragraphes, retraçant ses expériences en clubs (Feyenoord, PSV, Newcastle, Liverpool) et en sélection des Pays-Bas (75 sélections, 22 buts, 3e place au Mondial 2014), le PSG s'est félicité de sa nouvelle acquisition, également ravi d'avoir su battre la concurrence, pour un joueur polyvalent, qui n'a coûté aucune indemnité de transfert.

Fait majeur de ce dossier Georginio Wijnaldum, le PSG est parvenu à doubler le FC Barcelone, qui semblait dès le départ, de par sa vitrine néerlandaise Koeman-de Jong-Dest, compter deux longueurs d'avance. Devenu cet après-midi joueur du Paris Saint-Germain pour les trois prochaines saisons, l'international néerlandais de 30 ans, qui arrivait en fin de contrat sur les bords de la Mersey, a offert ses premiers mots au site du club de la capitale. Un discours assez conventionnel pour le natif de Rotterdam, désormais lié au PSG jusqu'en juin 2024 et qui va découvrir la Ligue 1 Uber Eats au mois d'août.

Envie, détermination et projet ambitieux

« Rejoindre le Paris Saint-Germain est un nouveau défi pour moi, a expliqué Georginio Wijnaldum après la signature de son contrat. J’intègre une des meilleures formations d’Europe et j’ai à cœur de pouvoir apporter mon envie et ma détermination à ce projet ambitieux. Le Paris Saint-Germain a prouvé son statut ces dernières années et je suis certain qu’ensemble, pour nos supporters, nous pourrons encore aller plus loin et plus haut, » a déclaré le milieu de terrain néerlandais. On attendra donc la conférence de presse de présentation pour en savoir un peu plus sur ses motivations.

«Une des meilleures formations d'Europe», de l'«envie» et de la «détermination», «un projet ambitieux» : remporter la Ligue des champions, lui qui y est parvenu avec Liverpool en 2019, un discours adressé aux supporters, qu'il a déjà fait siens. L'entrée en matière est concise mais bien rodée. Elle devrait plaire. En attendant, «Gini», qui portait le numéro 5 chez les Reds - propriété de Marquinhos à Paris - n'a pas encore dévoilé son numéro de maillot dans la capitale. Actuellement avec la sélection des Pays-Bas, avec laquelle il doit disputer l'Euro face à l'Autriche, la Macédoine du Nord et l'Ukraine, le Néo-Parisien est le premier gros coup de l'été en Ligue 1 !