Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a fermement condamné les scènes de violence survenues jeudi soir au stade Vélodrome, en marge de la rencontre entre l’OM et le Levski Sofia. « Les scènes de grave violence survenues hier soir au stade Vélodrome à Marseille sont inadmissibles et je les condamne avec la plus grande fermeté », a-t-il réagi ce vendredi matin.

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«Toute la lumière devra être faite sur les circonstances de ces violences et des comportements incitant à la haine. Leurs auteurs, de part et d’autre, seront identifiés, interpellés et répondront de leurs actes. Je réunis ce jour les autorités et services compétents. Je le redis : la violence comme l’incitation à la haine raciale et la provocation n’ont pas leur place dans nos stades», a-t-il ajouté.