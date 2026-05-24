PL : Chelsea ne disputera pas de Coupe d’Europe la saison prochaine

Chelsea a conclu sa saison de Premier League par un véritable cauchemar sur la pelouse de Sunderland (1-2). Déjà distancés, les Blues s’effondrent à la 10e place du classement et disent adieu à l’Europe, un an seulement après avoir remporté la Ligue Conférence. Les pensionnaires de Stamford Bridge ont scellé leur propre destin après l’ouverture du score de Trai Hume (25e), plombés par un but contre son camp de Malo Gusto (48e) puis par l’expulsion de Wesley Fofana (62e), rendant la réduction du score de Cole Palmer (56e) totalement anecdotique.

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À l’inverse, ce dénouement historique fait le bonheur immense de Sunderland. Le promu de Championship réalise l’exploit de doubler Chelsea, Brentford et Brighton lors de cette ultime journée pour s’offrir une qualification inespérée en Ligue Europa. Grâce à ce hold-up parfait, les Black Cats s’apprêtent à disputer une compétition européenne pour la toute première fois de leur histoire, plongeant le Stadium of Light dans l’extase. Brighton ira en Conférence League.