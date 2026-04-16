Stade Rennais : six mois de suspension pour Sébastien Tambouret !
Mauvaise nouvelle pour la réserve du Stade Rennais ce jeudi. En effet, Sébastien Tambouret, qui avait effectué l’intérim à la tête de l’équipe première après la mise à l’écart d’Habib Beye en février, vient d’être suspendu pour six mois dont trois avec sursis par la Commission Fédérale de Discipline. La sanction a pris effet le 15 mars, soit au lendemain de la rencontre de National 3 contre les Paotred Dispount d’Ergué Gabéric (1-1). Il est notamment reproché à Tambouret d’avoir eu un comportement inapproprié à l’égard de l’arbitre après le coup de sifflet final. « Mon gardien s’est fait défoncer trois fois » aurait-il dit, en s’approchant de son visage, très remonté.
L’instance a d’ailleurs précisé la sanction. « Il s’est rendu coupable d’un comportement intimidant à l’encontre d’un officiel, en dehors de la rencontre », écrit le rendu. Avant de poursuivre. « La Comission entend toutefois prendre en considération les éléments de contexte et le profil du dirigeant ». Par ailleurs, le président du club breton — Arnaud Pouille — a fait savoir à la commission que le coach de la réserve n’avait jamais été exclu en 35 ans de carrière. Un geste qu’il ne devrait plus reproduire dans le futur.
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