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Officiel Trophée des Champions

Trophée des Champions : le groupe du PSG sans ses recrues et avec un absent

Par Allan Brevi
1 min.
Luis Enrique en conférence de presse @Maxppp

Le Paris Saint-Germain a dévoilé son groupe pour le Trophée des Champions face au RC Lens, ce dimanche soir au Stade Bollaert. Luis Enrique dispose d’un groupe quasiment au complet, avec notamment Bradley Barcola, bien présent malgré les incertitudes concernant son avenir. Les nouvelles recrues Akliouche, Digne et Longoni sont également convoquées, contrairement à Ferran Torres et Mika Godts.

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L’autre information importante : João Neves est laissé au repos et ne fait donc pas partie du groupe retenu par le technicien espagnol. Le PSG cherchera ainsi à décrocher un deuxième trophée en quelques jours, après son succès contre Aston Villa en Supercoupe d’Europe.

La liste des 23 joueurs retenus par Luis Enrique :

Gardiens : Chevalier, Safonov, Longoni
Défenseurs : Hakimi, Marquinhos, Zabarnyi, Digne, L.Hernandez, Nuno Mendes, Pacho
Milieux : Fabian Ruiz, Vitinha, Mayulu, Dro, Zaïre-Emery, Beraldo
Attaquants : Kvaratskhelia, Dembélé, Akliouche, Doué, Barcola, Ndjantou, Mbaye

Pub. le - MAJ le
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