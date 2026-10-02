France : la réaction à chaud de Maxence Lacroix

Rentré en jeu pour les dernières minutes suite à l’expulsion de Dayot Upamecano, Maxence Lacroix a livré sa réaction à chaud après le match nul de l’équipe de France face à l’Italie au Stade de France ce vendredi soir.

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« On a eu beaucoup d’occasions, on est tombés sur un très bon gardien ce soir. On aurait dû être plus efficace dans le dernier geste. On va travailler ça, ce sont des choses qu’on doit revoir. (…) Michael met un magnifique coup-franc, on aurait dû ou pu mettre le 2e but pour faciliter la tâche. Ce soir, ça a été une autre histoire. C’est la frustration, un peu de déception. On avait la maîtrise du match, à la fin on est à 10 c’est plus difficile d’aller gagner ce match. C’est un match qui va nous faire apprendre », a-t-il déclaré au micro de TF1.