Le Barça se prononce sur le dossier Luis Suarez

Le FC Barcelone s'agite en coulisses. Après sa lourde défaite face au Bayern Munich en quart de finale de l'UEFA Champions League, l'écurie catalane a été plongée dans une crise sans précédent. Des têtes sont tombées (Quique Setién, Eric Abidal), Lionel Messi a menacé de partir et le président Josep Maria Bartomeu a été critiqué de toutes parts. Mais les choses semblent se calmer petit à petit, du moins en apparence. En conférence de presse avec Miralem Pjanic ce mardi, Ramon Planes, le secrétaire technique, a évoqué le mercato et le dossier Luis Suarez.

«Le secrétariat technique travaille depuis des mois pour améliorer l'équipe. Avoir mélange de qualité et d'expérience. Tout le monde ne peut pas jouer pour Barcelone. La recherche d'un attaquant est publique, mais elle ne doit pas être soumise au départ de Luis Suárez. Le Barça doit toujours aspirer à avoir les meilleurs talents». Concernant l'Uruguayen, il a confié : «Luis Suarez est un joueur important. Nous devons avoir du respect pour les joueurs qui ont tant donné. Il faut respecter les joueurs et leurs contrats. Le mercato se terminera le 5 octobre et il peut se passer beaucoup de choses, dans le respect des joueurs et du club. »